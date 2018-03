VIDEO: zo ontploft een oude vliegtuigbom

DEELEN - Op het terrein van de Mauritskazerne in Ede is vandaag een oude vliegtuigbom ontmanteld en tot ontploffing gebracht op vliegbasis Deelen.

Dat werd gedaan door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De bom werd buiten de bebouwde kom tot ontploffing gebracht.

Gebied zes uur lang afgesloten

De EOD stelde een veiligheidsgebied rondom de bom in. Dat gebied is zes uur lang hermetisch afgesloten. Mensen die in het gebied wonen of werken moesten worden geëvacueerd. Huisdieren mochten niet naar buiten en ramen en deuren moesten gesloten blijven.

