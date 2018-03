NEC heeft interesse in Feyenoord-speler

NIJMEGEN - NEC heeft interesse in Daudé van der Kust. De vleugelspits bracht woensdag al een bezoek aan De Goffert.

Van der Kust is negentien jaar en speelt bij voorkeur als rechtsbuiten. Hij zit nu bij Feyenoord onder 19, maar heeft al heel wat clubs gehad.

Hij keerde afgelopen zomer terug van het Spaanse Villarreal en kwam daarvoor ook uit in de jeugd van ADO Den Haag en Sparta. Hij begon zijn carrière in de jeugd van Feyenoord. NEC anticipeert met de eventuele komst van Daudé van der Kust vast op volgend seizoen, omdat de club niet al te ruim in de vleugelspitsen zit. Het contract van Mo Rayhi loopt af en Arnaut Groeneveld kan rekenen op belangstelling van meerdere eredivisionisten.