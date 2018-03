Deel dit artikel:











'Belofte Maakt Schuld': een korte docu over de Zutphense raadsverkiezingen

ARNHEM - De Zutphense documentairemaker Thijs de Wit heeft zijn filmkunsten ingezet om een korte documentaire te maken over de gemeenteraadsverkiezingen in zijn gemeente. In de docu 'Belofte Maakt Schuld' worden lokale politici aan de tand gevoeld en worden de raadsverkiezingen van 2018 onder de loep genomen.

Bekijk hier de docu: