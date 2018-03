PvdA Buren wil duurzame energie laagdrempeliger maken

ARNHEM - De lokale PvdA-fractie in Buren wil voor inwoners van de gemeente die minder te besteden hebben de mogelijkheid bieden om duurzame energie op te wekken. Volgens de partij zijn de kosten voor duurzame oplossingen vaak een financiële drempel die ervoor zorgt dat er niet genoeg groene stappen worden gezet.

'Door het aanbieden van een lening voor het opwekken van energie kunnen we écht meters maken in onze ambitie om een duurzame gemeente te worden. In sommige andere gemeenten is zo’n lening er al. Het is vrij eenvoudig om hiermee te starten', zo vertelt Daan Russchen - lijsttrekker van de PvdA Buren.

De partij wil de duurzaamheidslening ook voor kleine bedrijven in de gemeente beschikbaar stellen. Vaak hebben zowel bedrijven als particulieren andere prioriteiten waardoor ze duurzame ontwikkelingen blijven uitstellen.

Financiële drempel

Russchen vervolgt door de financiële drempel te bespreken: 'Mensen willen zich echt wel inzetten voor het milieu, maar niet iedereen tikt zo maar even een paar duizend euro af voor een dak met zonnepanelen. Het is niet het enige wat we willen doen, maar het helpt al wel enorm.'

Voor verenigingen en stichtingen in de gemeente Buren is er al een duurzaamheidslening, maar bij deze spelers valt volgens de PvdA ook nog een hoop te halen.

'De vraag is of het al erg bekend is. Voor verenigingen kan ik me bovendien voorstellen dat we ze ondersteunen in het gezamenlijk vormen van een coöperatie. Zo kunnen ze als energieleverancier groene stroom aan de leden aanbieden', aldus de lijsttrekker.