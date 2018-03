Deel dit artikel:











Zeventien autoruiten ingeslagen in Arnhem Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag zeven autoruiten ingeslagen in Arnhem. In totaal zijn er afgelopen maand zeventien autoruiten ingeslagen, zo laat de politie weten.

De daders sloegen onder meer toe op het Valkhofplein, Kraaiensteinlaan, Doorwerthlaan, Matenalaan, Hakfortlaan en Wildenborglaan. Het motief is onduidelijk. In sommige gevallen zijn er dingen verdwenen, in andere gevallen niet. De politie heeft de zaak in onderzoek. Ze vraagt mensen alert te zijn en de politie te waarschuwen als ze iets verdachts zien. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl