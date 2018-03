GROESBEEK - Voetbalclub Achilles'29 krijgt vijf punten in mindering gebracht door de beroepscommissie van de KNVB. Dat heeft te maken met de financiële problemen van de Groesbeekse club.

'Het hoge aantal van vijf vinden we teleurstellend', laat de clubleiding weten. 'Wat Achilles’29 betreft zetten we een dikke streep onder de gebeurtenissen van afgelopen jaren en gaan we ons weer bezighouden met de zaken waartoe we zijn opgericht en dat is voetballen en jeugdig talent opleiden.'

Achilles hoopt dat met de uitspraak van de beroepscommissie dus een punt kan worden gezet achter de problemen bij de club. Achilles stond al laatste in de Tweede Divisie. Door de puntenmindering lijkt handhaving een onmogelijke opdracht geworden.

Eerder dit seizoen kreeg de Groesbeekse club ook al een punt in mindering.