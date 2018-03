Deel dit artikel:











Tabakszaak in Culemborg overvallen Foto: Bart Meesters

CULEMBORG - In Culemborg is donderdagochtend even voor 8.30 uur een tabakszaak aan de Zandstraat overvallen. Een gewapende man kwam de winkel binnen en eiste geld. Hij vertrok met de kassalade op een zwarte fiets. De kassalade werd korte tijd later teruggevonden.

Een videocorrespondent meldt dat de politie ter plaatse verschillende sporen heeft veiliggesteld. Op de ingang van de zaak hangt een briefje met de tekst 'Wegens omstandigheden zijn wij gesloten'. De overvaller is ongeveer 1.90 meter lang en heeft een breed/gezet postuur. Hij droeg een zware regenjas met een grijze capuchon, zwarte schoenen en een blauwe trainingsbroek. De politie zoekt getuigen en met name twee jongens van circa 15 jaar die direct na de overval hebben gesproken met de eigenaar van de tabakswinkel. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl