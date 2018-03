Extreme kou op komst: gevoelstemperatuur van -13

WAGENINGEN - Het wordt dit weekend 'extreem koud voor de tijd van het jaar'. Dat zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup uit Wageningen. Het kan zaterdag en zondag min elf, min twaalf worden. 'Zondagochtend is er een gevoelstemperatuur van min dertien.' Het gaat dan om open gebieden zoals de Randmeren.

'Morgenmiddag wordt het zo'n vier graden. In de avond valt de vorst in en is er kans op de eerste natte sneeuw', vertelt Bloem. 'Een dik pak verwacht ik niet.'

Jordi Bloem over het weer van dit weekend:

IJskoud maar met zonneschijn

'Zaterdag en zondag is het overdag steeds iets boven nul, in de avond zal de temperatuur rond de -4 graden liggen', zegt de weerman. 'Een ijskoude wind, maar wel met volop zonneschijn. Een mooi weekend, maar extreem koud voor de tijd van het jaar.'

Zie ook: Sneeuw en vorst verwacht: 'Het weekend wordt op en top winter'