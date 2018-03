Collegetijden aangepast om drukke spits tegen te gaan

NIJMEGEN - De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit passen de collegetijden aan om de drukte in de spits op en rond campus Heijendaal te verminderen. Vanaf volgend collegejaar start de Radboud Universiteit om 8.30 uur en de HAN – zowel in Nijmegen als in Arnhem - om 9.00 uur.

Door deze maatregel zal het aantal reizigers tijdens de piek rond 8.20 uur in de bus afnemen met 27 procent, zo blijkt uit onderzoek. In de trein zou de piek met 19 procent afnemen en op fietspaden ook met 19 procent. Er studeren 42.000 studenten op de campus. Met name in de ochtendspits is het druk. Treinen en bussen zitten bomvol en er zijn opstoppingen op fietspaden en rijstroken.

Wethouder Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen: 'Dit is een belangrijke stap voor de verbetering van de verkeersstromen in de stad. Ik ben erg blij met de manier waarop we hier op de campus samenwerken. Als studenten en medewerkers op andere momenten reizen hebben we minder auto’s in de spits, hier en in de stad. Winst voor iedereen.'

Hyperspits

Roger van Boxtel, president-directeur van NS juicht het initiatief eveneens toe: 'Iedereen is welkom bij NS, zeker studenten. We gunnen ook iedereen een comfortabele reis, maar in de hyperspits is dat lastig. Ik ben blij dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit de handschoen oppakken en laten zien dat we dit samen veel slimmer kunnen doen.'