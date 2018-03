Dineke rijdt iedere week 200 kilometer om te repeteren

ARNHEM - Iedere donderdagmiddag stapt Dineke Griek met een bord warm eten op schoot in Friesland achter het stuur, om vervolgens twee uur later aan te komen in Giesbeek. Al zes jaar is ze dirigent van fanfare St. Gregorius: 'Het is een bijzondere, veelzijdige club mensen, waarbij ik helemaal op mijn plek ben. De fanfare voelt als familie, heen en weer rijden vanuit Friesland doe ik dus met alle liefde.'

De dirigent woonde in Arnhem toen ze zes jaar geleden werd gevraagd in te vallen bij de fanfare in Giesbeek. 'Eigenlijk had ik daar destijds helemaal geen ruimte voor in de agenda, maar omdat het eenmalig was maakte ik er tijd voor vrij', vertelt Dineke. Ze lacht. 'Tja, en zes jaar later ben ik er nog steeds.'

Friesland

Toen Dineke vier jaar geleden voor de liefde naar Friesland verhuisde, heeft de dirigent geen seconde getwijfeld: 'Deze fanfare betekent veel voor mij, daar ga ik niet zomaar mee stoppen.' Haar inzet voor St. Gregorius wordt door de fanfare-leden zeer gewaardeerd. Wanneer ze aankomt op de repetitie ligt haar appeltje voor de terugweg al klaar op de lessenaar. 'Het is zo’n fijne club mensen, als dirigent word ik echt opgenomen in de groep. Je staat er niet buiten, zoals vaker het geval is in een orkest. Dat vind ik heel erg fijn.'

De reistijd overbrugt Dineke door die nuttig te besteden. Gedurende de 3,5 uur durende rit is ze volop aan het multitasken; opnames van de repetities terugluisteren, nieuwe muziek uitzoeken voor optredens, bellen met de voorzitter en avondeten.

Dineke Griek behaalde haar docerend musicus diploma met als hoofdvak tuba en HaFaBra Directie aan de Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden, en heeft vervolgens een studie uitvoerend musicus tuba aan het Conservatorium in Amsterdam afgerond. Na haar opleidingen maakte Dineke als tubaïste deel uit van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en het Kwintet van de Koninklijke Luchtmacht, waar zij diverse buitenlandse concertreizen mee maakte naar Canada, Italië, Curacao, Frankrijk en Duitsland. Sinds 1998 is zij tubaïste bij orkest De Ereprijs. Daarnaast is zij actief als dirigente van diverse muziekverenigingen, waaronder St. Gregorius.

