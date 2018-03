Nog vijf haltes: de verkiezingsbus was in Millingen aan de Rijn

MILLINGEN AAN DE RIJN - De rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus heeft zijn route door Gelderland bijna voltooid. Vandaag is jonge gemeente Berg en Dal aan de beurt.

De bus stond donderdagmorgen in Millingen aan de Rijn. Omroep Berg en Dal verzorgde de uitzending.

De gemeente Berg en Dal ontstond door de fusie van Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Eerst ging de gemeente door het leven als Groesbeek, in 2016 werd dat Berg en Dal. In de bus schoven vijf partijen aan: Gemeente, Jeugd en Sportbelangen (GJS), de VVD, Voor Berg en Dal (VBD), Polderbreed (voorheen C'90) en de Partij van de Arbeid.

Lees hier het verslag terug:

De kandidaten/lijsttrekkers mogen aftrappen met een pitch van twee minuten. De VVD mag beginnen en lijsttrekker Mechteld ten Doesschate maakt duidelijk dat veiligheid erg belangrijk voor haar is. Jos Peters voert de lijst van Voor Berg en Dal aan en hij hamert op het belang van natuur en burgerparticipatie. Lesley Albers van de PvdA is de jongste lijsttrekker in de bus en solliciteert onmiddellijk naar een plaats in het nieuwe college. De PvdA wil graag de portefeuille zorg.

Polderbreed staat onder leiding van Ria Barber. Zij wil dat er snel woningen worden gebouwd en dat er in de kernen van Berg en Dal steunpunten van de gemeente komen. Alex ten Westeneind, lijsttrekker en wethouder van GJS sluit de rij. Hij wil vooral realistische politiek bedrijven, geen sprookjes verkopen.

Ook buiten de bus wordt over politiek gepraat. Zo wil een oud-raadslid van Ubbergen van de lokale partijen weten waarom een senior op die partijen moeten gaan stemmen als gaat om langer zelfstandig blijven wonen.

GJS wil daarvoor een buurtbus gaan inzetten. Polderbreed sluit zich bij monde van Ria Barber daarbij aan, maar wil ook nieuwe woonvormen voor ouderen waarbij de zorg voor senioren vergemakkelijkt wordt. VBD wil inzetten op gemengd wonen in plaats van enclaves voor ouderen.

Millingen vergrijst en dat kost extra zorgbudgetten. De gemeente komt nu al geld tekort. Lesley Albers (PvdA) zegt dat er minder klanten, maar de kosten voor het ambtelijk apparaat zijn juist hoger. Dat bestrijdt GJS. Albers wil de zorg vooral regionaal bekijken. De VVD wil ouderen goed verzorgen, het zijn namelijk 'geen konijnen'. Lijsttrekker Ten Doesschate wil naar politiek Den Haag om extra geld te vragen en onroerend zaak belasting mag niet omhoog om de zorg te betalen. Jos Peters wil dat jongeren minder snel in de jeugdzorg terecht komen.

Polderbreed is blij met de toezegging van de VVD om het landelijk partijbestuur te benaderen en wacht af wat het gaat opleveren. De Partij van de Arbeid ziet ook voordelen van de decentralisatie van de zorg naar de gemeente.

De bewoners van de polder voelen een grote afstand naar het gemeentehuis en gemeentebestuur in Groesbeek. De mentaliteit in de polder is ook anders. Alex ten Westeneind van GJS vindt zichzelf juist heel benaderbaar. Zijn mobiele nummer is zelfs wijd en zijd bekend. Polderbreed heet niet voor niks zo, Ria Barber heeft weinig raadsleden in de polder gezien en informatie komt te laat bij de bewoners. Zijn de polderbewoners achtergesteld?

Buiten de bus staan partijen die later aan bod komen:

Dan komt de stand van zaken rond de dijken aan de orde. De dijken in Duitsland zijn lager dan in Nederland en dat zou kunnen betekenen, dat Millingen zo maar via de achterdeur kan overstromen. En dat stuit op onbegrip, want waarom moesten de mensen in Millingen weg bij het hoogwater van 1995 en de Duitse buren niet?

Waarom kunnen Polderbreed en Gemeente, Jeugd en Sportbelangen niet samenwerken? Volgens Polderbreed leverde een eerdere samenwerking niet voldoende op. Alex ten Westeneind van GJS vindt het niet erg dat het zo nu en dan knalt, maar dat mag niet de reden zijn om uit een samenwerking te stappen. Volgens Ria Harbers is wel toegewerkt naar een fusie van de twee partijen, maar was de meerwaarde van zo'n fusie te beperkt. Vandaar twee partijen op de lijst.

Buiten is het fris, vandaar de dikke jassen:

Na een kort rondje over de Wet Inlichtingendiensten en Veiligheid, waarover volgende week ook gestemd gaat worden, gaat het verder in de bus over het verschillend aantal kandidaten op de lijsten. Sommige lijsten zijn wel erg lang. Hoe komen kandidaten op de lijst? Zijn ze gescreend? Willen de kandidaten wel in de politiek? Speelt ondermijning een rol in Berg en Dal?

Alex ten Westeneind van GJS zegt dat de kandidaten bovenaan zijn lijst daadwerkelijk in de raad willen. Gescreend is er bij GJS niet, de partij kent zijn kandidaten door en door. Dat geldt ook voor de VVD, maar daar zijn wel aan alle kandidaten Verklaringen Omtrent Gedrag gevraagd. Dat gaat de andere partijen echt te ver, maar bij de PvdA moesten de eerste vijf kandidaten wel een VOG overleggen.

Jos Peters van Voor Berg en Dal leest ook de verhalen over ondermijning, maar volgens hem komt dat in Berg en Dal niet voor. Veel partijen zijn er voorstander van dat alle raadsleden en leden van de 'carrousel' zo'n verklaring moeten overleggen, maar alle kandidaten op een verkiezingslijst?

Naar aanleiding van de vraag van iemand buiten komt het op verslaving. Heeft Berg en Dal een probleem? Ja, is het volmondige antwoord, niet alleen drugs, maar ook drank, bijvoorbeeld bij ouderen.

Hoeveel zetels halen de partijen. PvdA en Voor Berg en Dal halen er drie, ook Polderbreed. De VVD schat zichzelf op 2 zetels, maar vreest voor de opkomst en GJS op drie. De PvdA wil het liefst in een college met een links signatuur, maar wil niemand uitsluiten. Voor Berg en Dal wil dat ook niet, zegt Jos Peters. Eigenlijk wil geen van de partijen een voorschot op de coalitieonderhandelingen nemen. De VVD heeft wel een partij in gedachten, waar het taalgebruik dermate grof is, dat daarmee samenwerken moeilijk wordt. Maar welke partij dat is, wil lijsttrekker Ten Doesschate niet zeggen.

Polderbreed voorziet moeizame onderhandelingen, dat wel. Ria Barber heeft wel een aanvaring gehad met een andere partij, maar heeft dat afgesloten. GJS ziet dat de partijen dicht bij elkaar zitten en vindt dat het uiteindelijk op een goede samenwerking neerkomt.

Tenslotte wordt er nog even gediscussieerd over de verschillende samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Daardoor komt de controlerende positie van de gemeenteraad in de knel. Ria Barber stelt, dat de gemeenteraad voorafgaande aan besluitvorming een duidelijke standpunt moet innemen en dat meegeven aan de vertegenwoordigers in die verbanden.