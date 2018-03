NEC zonder Braken en Rayhi tegen Cambuur

NIJMEGEN - NEC heeft zo goed als iedereen fit voor de zware uitwedstrijd tegen Cambuur.

De Nijmegenaren moeten het in Friesland doen zonder Sven Braken. De topscorer, die momenteel geen basisplaats heeft, kampt met een lichte spierblessure in het onderbeen. Suently Alberto is al weken afwezig vanwege knieklachten. Hij wisselt groepstraining af met krachttraining. Mo Rayhi (foto) is weer fit, maar volgens trainer Pepijn Lijnders komt Cambuur nog te vroeg.

De laatste keer dat NEC uit tegen Cambuur speelde, werd met 3-1 verloren. Ook de uitbeurt daarvoor ging verloren, met 2-1. Dat was beide keren in de eredivisie. In Nijmegen werd het eerder dit seizoen met 3-1 gewonnen.

Opstelling: Delle; Joppen, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Achahbar, Groeneveld.