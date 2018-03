Mart Dijkstra wil lied NEC-fans graag waarmaken

NIJMEGEN - De fans van NEC zongen tegen Jong Utrecht Mart Dijkstra toe.

Ze willen graag een doelpunt zien van de aanvoerder. 'Dat was grappig, leuk en ludiek. Ik had hem nog nooit eerder gehoord. Ik hoop dat ik de vraag van de supporters ooit eens kan beantwoorden. Liefst vrijdag al, maar als we winnen, ga ik er ook mee akkoord. Maar het ziet er beter uit bij ons de laatste weken. We moeten gewoon gas geven, dan kunnen we bij Cambuur ook winnen.'

Cambuur-uit is een bijzondere wedstrijd voor Dijkstra. 'Ik ben er nog niet eerder terug geweest. Voor de wedstrijd is dat sentiment een beetje leuk, tijdens de wedstrijd maakt me dat eigenlijk niks uit en na de wedstrijd vind ik het helemaal leuk. Maar wel met drie punten. Dat maakt het weerzien extra speciaal. Ik ken vooral de mensen die er werken en Barto spreek ik nog zeer regelmatig, maar voor de rest is het team bijna helemaal doorgewisseld.'