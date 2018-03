Wie geeft deze oorlogsslachtoffers een gezicht?

LOENEN - De Oorlogsgravenstichting zoekt vrijwilligers die oorlogsslachtoffers een gezicht willen geven op 4 mei.

Medewerkers van de Oorlogsgravenstichting kwamen in 2014 met het idee om wat tot dan toe een verstilde wandeling langs talloze grafstenen was gezichten en stemmen te geven. Want zou het niet mooi zijn als bezoekers het verhaal te horen krijgen achter de steen en de naam, verteld door iemand die van hetzelfde geslacht is als de overledene, en ongeveer even oud is?

Ereveld met 4000 graven

Het Ereveld Loenen telt bijna 4000 graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers, gelegen langs slingerende paden door een groot bosgebied van zo'n 17 hectare. Graven van mensen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook van bijvoorbeeld militairen die sneuvelden tijdens VN-missies. Nog steeds worden er mensen herbegraven die nu nog rusten in 'vreemde' grond.

Ereveld Vol Leven is een initiatief van de Oorlogsgravenstichting met steun van het vfonds en Nationaal Comité 4 en 5 mei.

