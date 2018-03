Er komt een 'belevingsvlucht' van en naar Lelystad Airport

LELYSTAD - Er wordt woensdagmiddag 30 mei met een Boeing 737 van Transavia een zogeheten belevingsvlucht gemaakt van en naar Lelystad Airport, zo meldt Omroep Flevoland. Daarmee hebben aanwezigen woensdagavond ingestemd tijdens een informatie-avond van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Actiegroepen wilden deze belevingsvlucht graag zodat bewoners in Gelderland, maar ook in Overijssel en Flevoland kunnen ervaren hoe laag een vliegtuig van en naar Lelystad over vliegt en hoeveel geluid dat maakt. Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt het een goed idee, maar dan moet de vlucht wel realistisch worden uitgevoerd.

Op de informatie-avond, gehouden in Zwolle, waren ruim zestig vertegenwoordigers van actiegroepen uitgenodigd om over de belevingsvlucht te praten. Een groep mensen, onder leiding van voorzitter Hans van der Vlist van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, gaat de komende maand de voorwaarden opstellen waaraan de vlucht moet voldoen.

Het ministerie zal de ervaringen na afloop van de belevingsvlucht ter harte nemen, maar is niet van plan de vliegroutes nog een keer aan te passen. Alles is er op gericht om Lelystad Airport in 2020 te openen, nadat de minister vorige maand aankondigde dat april 2019 niet haalbaar is.