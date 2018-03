Bom Ede wordt ontmanteld: omgeving Mauritskazerne hermetisch afgesloten

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gaat de bom tussen 8.00 en 14.00 uur onschadelijk maken. Hierdoor kan deze veilig vervoerd worden en op een locatie buiten de bebouwde kom tot ontploffing worden gebracht.

Veiligheidsgebied ingesteld

De EOD heeft een veiligheidsgebied rondom de bom ingesteld. Dat gebied is zes uur lang hermetisch afgesloten. Mensen die in het gebied wonen of werken moeten worden geëvacueerd. Huisdieren mogen niet naar buiten en ramen en deuren moeten gesloten blijven.

De volgende wegen zijn deels afgesloten: Arthur Koolkwartier, Berkenlaan, Eikenlaan, Nieuwe Kazernelaan, Kazernelaan, Verbindelaarsweg. Dit is te zien op onderstaande kaart van de gemeente.

Afsluitingen. Foto: Gemeente Ede

Omleidingsroute

Het Akoesticum en de P&R parkeerplaats voor auto's van treinreizigers zijn tijdens het ontmantelen van de bom bereikbaar. Er is een omleidingsroute via de Berkenlaan ingesteld. Inwoners met vragen kunnen zich wenden tot het Klant Contact Centrum van de gemeente Ede via telefoonnummer 14 0318.

