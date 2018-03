Deel dit artikel:











Man met mes berooft medewerkster zorgcomplex Foto: politie

NIJMEGEN - Een medewerkster van een zorgcomplex aan de Kerkstraat in Nijmegen is in de nacht van zondag op maandag beroofd door een nog onbekende man. Dat meldt de plaatselijke politie woensdag.

De ongewenste bezoeker meldde zich rond 0.50 uur bij de afgesloten voordeur. Eenmaal binnen bedreigde hij de medewerkster met een mes. Volgens de politie moest de vrouw haar geld en mobieltje afgeven. Na de beroving fietste de verdachte weg in de richting van de Dennenstraat. Het gaat om een blanke man van ongeveer 55 jaar met een tenger postuur en kort grijs/blond haar De dader sprak Nederlands en had een bril op. Hij droeg een lichte driekwart jas en had een schoudertas bij zich. De politie zoekt getuigen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl