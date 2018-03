Daan (11) fluit net zo hard als walrus Nicolai

Het is paringstijd voor Nicolai en daardoor fluit hij al dagenlang aan één stuk door. Hij probeert daarmee zijn vrouwelijke soortgenoten te verleiden.

Het Dolfinarium bedacht een online fluitwedstrijd en riep mensen op om een filmpje in te sturen. Daan heeft uiteindelijk gewonnen en ging woensdag op bezoek bij Nicolai. Daar kreeg hij een rondleiding van verzorger Séverine Renierkens.

Dikke zoen van Nicolai

'Het is het coolste wat ik ooit gedaan heb' zegt Daan. Uiteraard ontstond er ook een waar fluitconcert tussen Daan en Nicolai. Ook kreeg Daan nog een dikke zoen van Nicolai, 'Hij zoog bijna mijn wang naar binnen.'

Omwonenden vinden het prachtig

De paringstijd van walrussen begint in november en eindigt in maart, dus het gefluit van Nikolai loopt bijna op z'n einde. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Gelukkig krijgt zijn verzorger bijna alleen maar positieve reacties. 'Omwonenden vinden het eigenlijk alleen maar prachtig.'

Eerder maakte Omroep Gelderland al een reportage over het gefluit van Nicolai. Deze is hieronder terug te zien:

Zie ook: Fiet fieuw! Walrus Nikolai houdt Harderwijk wakker met zijn gefluit