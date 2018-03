Trainer Fraser houdt vertrouwen in ongelukkige Pasveer: 'Nu iedereen de mond snoeren'

ARNHEM - Remko Pasveer keepte tegen FC Utrecht een zeer ongelukkige wedstrijd. Het waren niet zijn eerste fouten dit seizoen. Toch geniet Pasveer nog het vertrouwen van zijn trainer. 'In die situaties steun ik mijn spelers juist vaak.'

Uitgerekend zaterdag tegen zijn oude werkgever Heracles Almelo staat de ervaren doelman van Vitesse onder grote druk. Pasveer keepte zondag dramatisch tegen FC Utrecht. Het was voor de Tukker helaas niet de eerste keer dat hij blunderde. De kritiek wordt heviger en trainer Henk Fraser wilde na de 5-1 nederlaag in Galgenwaard nog weinig kwijt over de gevolgen na opnieuw twee fouten die een goal opleverden. 'Het is nog te vers', reageerde hij toen.

Steun

Drie dagen later is Fraser een stuk openhartiger en lijkt Pasveer ook komend weekend gewoon weer de eerste man bij Vitesse. 'Het is logisch dat de omgeving bepaalde gedachtes heeft. En het is misschien ook logisch om hem er nu naast te gooien. Soms zijn er in sport momenten dat je het dramatisch doet. Maar mensen die mij kennen weten dat ik een persoon dan juist vaak steun. Dat heb ik met meer spelers gedaan.'

Handschoen oppakken

Met die woorden wordt duidelijk dat Pasveer nog krediet heeft. 'Ik heb nog een paar dagen', houdt Fraser zich tegelijkertijd weer wat op de vlakte. Om vervolgens weer te zeggen: 'ik kan hem nu op twee manieren steunen in het zwaarste moment. Dat is Pasveer even uit de wind houden door hem er naast te zetten of door hem een kans te geven om terug te vechten en de handschoen op te pakken. Om iedereen de mond te snoeren. Dat is een risico en dat besef ik. Maar elke keer als een bokser neergaat en hij weer opstaat is het goed', zegt de coach.