Wielrenner Jakobsen wint koers in Vlaanderen

KRUISHOUTEM - Wielrenner Fabio Jakobsen uit Heukelum heeft de 73e editie van de Vlaamse wielerkoers Nokere Koerse gewonnen. De 21-jarige renner uit de Belgische ploeg Quick-Step was na 191,1 kilometer van Deinze naar Kruishoutem verreweg de snelste in de sprint van een omvangrijke kopgroep.

De Belg Amaury Capiot kwam als tweede over de meet en de Fransman Hugo Hofstetter werd derde.

De Belgische wereldkampioen veldrijden Wout van Aert trok in de slotkilometers zo hard door, dat het peloton in stukken brak en het niet tot een massaspurt kwam. Van Aert was echter niet opgewassen tegen de snelle mannen die wel voorin bleven. Jakobsen spurtte met ogenschijnlijk gemak naar de zege.

Kijk hier de reportage terug die Omroep Gelderland vorig jaar maakte:

Jakobsen won vorig jaar onder meer de Ster van Zwolle, twee etappes in Olympia's Tour en de Ronde van Noord-Holland.