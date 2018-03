Alexander Büttner gebrand op eerherstel bij Vitesse: 'het was mijn eigen schuld'

ARNHEM - Vanaf 3 januari moest hij meetrainen bij de beloften. Alexander Büttner voldeed niet aan testen na de winterstop. Nu is hij terug. 'Ik moet ook in de spiegel kijken.'

De carriere van Alexander Büttner leek dit seizoen weer helemaal in de lift te zitten na een uitstekende serie wedstrijden. Maar na een mindere periode en een mislukte transfer naar PSV ging het mis met de Doetinchemmer. Büttner raakte zelfs zijn basisplaats kwijt aan de 19-jarige Lassana Faye. De voormalig speler van Manchester United en Dinamo Moskou had het moeilijk met die situatie. Na de winterstop wezen metingen ook nog eens uit dat de linkspoot allesbehalve fit was. Trainer Henk Fraser zei tijdens de eerste werkdag van 2018 niet anders te kunnen dan Büttner terug te zetten naar de beloften.

Spiegel kijken

'Dat is nooit goed', erkent hij de situatie na de metingen. 'Het was mijn eigen schuld. Voor de vakantie hadden we afspraken gemaakt. Bij mij was het niet goed, terwijl ik gewoon had door getraind. Ja, dat is zeker gek, maar testen liegen niet. Ik moet ook in de spiegel kijken, maar ik ben nu vooral blij dat ik nu terug ben. Het heeft geen nut om over het verleden te praten. Ik wil weer vooruit.'

Drie keer per dag

Woensdag trainde Büttner weer voor het eerst mee met de eerste selectie nadat hij de afgelopen twee maanden werd 'teruggebracht' door beloftentrainer Joseph Oosting. 'Ik heb vaak drie maal per dag getraind', zegt de linksback met een opvallend mager gezicht op sportcentrum Papendal. 'Het voelt weer vertrouwd. Ik heb ook een prima gesprek gehad met de trainer.'

Niet weggeweest

Büttner ziet er duidelijk fit en afgetraind uit. 'Wat het mij heeft geleerd? Dat je nooit moet opgeven. Maar ik ben iemand die altijd wil winnen en 100 procent geeft. Ik zal doorgaan met keihard blijven werken, maar het voelt alsof ik niet ben weggeweest. De jongens zag ik ook gewoon nog elke dag. Ik wil nu weer belangrijk zijn en de wedstrijden die we nog spelen dit seizoen winnen.'

Goede band met Fraser

Vitesse maakte in de winterstop zelfs bekend dat Büttner verhuurd mocht worden aan een andere club. Het kwam er niet van. Büttner zegt daar blij mee te zijn. 'Ik heb nooit de intentie gehad om weg te gaan, maar juist om hier te blijven. Vitesse is mijn club. Volgens mij wilde de club het ook liever niet. Met de trainer heb ik een goed gesprek gehad. Wij hebben juist een goede band. Hij is eerlijk, dat heb ik ook steeds gemerkt. Het is helemaal niet zo dat wij elkaar niet mogen. '