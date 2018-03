Justitie onderzoekt aangiftes 'schenkhuis' Pechtold

WAGENINGEN - Het Openbaar Ministerie in Arnhem onderzoekt aangiften tegen D66-leider Alexander Pechtold. De Wageninger ligt onder vuur door een appartement in Scheveningen dat hij kreeg van een oud-diplomaat uit Canada.

Pechtold had de schenking niet gemeld in het officiële register dat daarvoor is; in dat register houdt de griffie van de Tweede Kamer bij welke geschenken Kamerleden krijgen.

Alles dat meer waarde heeft dan 50 euro moet worden gemeld. Ook buitenlandse reizen waarvan de vervoers- en verblijfskosten niet door de Kamerleden (volledig) zelf worden betaald maar door derden, moeten worden opgegeven.

De leider van D66 is bevriend met de diplomaat en beschouwt de schenking als een privékwestie. Doordat hij onder druk kwam te staan, gaf hij medio vorig jaar alsnog tekst en uitleg.

Op vragen van ThePostOnline meldt justitie in Arnhem dat er meerdere aangiftes zijn tegen Pechtold. 'We gaan de aangiftes onderzoeken', zegt een woordvoerder van het OM tegen Omroep Gelderland.

De laatste schenking die Pechtold opgaf in het geschenkenregister dateert van 14 april vorig jaar. Het ging om twee kaarten voor de Matthaüs Passion. De waarde van de schenking is volgens het register 'onbekend'.

