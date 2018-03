LTO gematigd enthousiast over pleidooi burgemeester Oldebroek

Dat zegt Eric Hubers van LTO tegen Omroep Gelderland. Rond Oosterwolde en Noordeinde is al voor de derde keer in een paar jaar tijd een vervoersverbod van kracht.

Hubers snapt de reactie van burgemeester Hoogendoorn erg goed. 'Als een bedrijf last krijgt van een vervoersverbod dan kijken we per boer naar een oplossing.' Volgens Hubers is er in bijna alle gevallen wel een mogelijkheid om het getroffen bedrijf te helpen. 'We screenen wat de mogelijkheden zijn, soms een corridor of soms heeft een bedrijf helemaal geen last van een vervoersverbod.'

Zodra er vogelgriep op een bedrijf wordt vastgesteld, worden direct meerdere maatregelen ingesteld. Het bedrijf zelf en eventuele naburige pluimveebedrijven worden geruimd. Bedrijven in de nabije omgeving worden gecontroleerd op vogelgriep en in een straal van tien kilometer geldt een vervoersverbod. Die bedrijven worden niet gecompenseerd.

'Minder energie in oplossingen'

Burgemeester Hoogendoorn vraagt aandacht voor een compensatieregeling, maar Hubers is daar niet per se voor- of tegenstander van. 'Ik snap heel goed wat de burgemeester zegt alleen als je een regeling gaat bedenken dan wordt er minder energie gestoken in een passende oplossing voor de boer.' Want, stelt Hubers, die passende oplossing zorgt er eigenlijk voor dat het financiële verlies bij een bedrijf zo klein mogelijk blijft.

Geen regelgeving

Het klopt ook dat er gewoon geen regelgeving voor een compensatieregeling is. Zowel niet op Nederlands als Europees niveau, stelt Hubers. Hij snapt ook wel dat er uitzonderingen zijn. 'Als een bedrijf buitenproportioneel geraakt wordt, dan snap ik echt wat de burgemeester bedoelt, alleen dit komt gewoon heel weinig voor.'

Hoogendoorn kaartte het probleem al vaker aan in Den Haag, maar dat heeft dus nog niks opgeleverd. 'Ik heb daar al vaker ook met collega's aandacht voor gevraagd in Den Haag. Het is een zaak voor het rijk en daar is geen beweging in te krijgen. Dat geeft een machteloos gevoel, ook richting de ondernemers in je gemeente.'

Griep zat mogelijk in slib uit sloot

Verder wordt er ook steeds meer duidelijk over een mogelijke oorzaak van de besmetting. Volgens Hubers is er een grote kans dat de besmetting in het slib uit een gebaggerde sloot zit. 'Bagger kan een potentieel risico zijn dat vogelgriep kan verspreiden.' Het blijkt dat de buurman van het bedrijf in Kamperveen, waar de besmetting heerst, enige tijd geleden de sloot heeft gebaggerd en het slib uitgezaaid op zijn land.

Verwacht wordt nu ook dat de ophokplicht dat zou aflopen op 30 maart wordt verlengd, weet RTV Oost. 'Bij een lage virusdruk hadden we verwacht dat de dieren naar buiten kunnen. Maar met deze uitbraak achten wij die kans nihil, en dat is ook onverstandig', zegt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

