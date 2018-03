'Ik heb er niet van geslapen'; bewoners geschokt na vondst drugslab

Het drugslab aan de Kooihoek - midden in hun woonwijk - werd dinsdagavond opgerold. Een persoon kon ter plekke worden aangehouden.

'Er had van alles kunnen gebeuren'

Omwonenden zien deze woensdag hoe de LFO, een ondersteunende forensische afdeling binnen de politie, het drugslab ontmantelt. Het lab zat verstopt in een autobedrijf. 'Ik had nooit gedacht dat het hier zou zitten', zegt buurtbewoner Quint Lobregt. 'Ik had hier achter m'n sigaret kunnen weggooien. Er had van alles kunnen gebeuren.'

De politie heeft 125 kilogram MDMA en 51 liter MDMA-olie in beslag genomen. Volgens een politiemedewerker op locatie werd er xtc gemaakt. Zeker 100 jerrycans zijn er aangetroffen. In het lab stonden twee ketels en twee vrieskisten.

Wakker gelegen

Overbuurvrouw Henriëtte Redmeijer heeft er dinsdagnacht van wakker gelegen. 'Ik ben ontzettend verschoten van deze situatie. Er wonen twaalf kinderen in de straat. Je moet er niet aan denken wat er fout had kunnen gaan.'

Volgens de bewoners is de man die is aangehouden, de huurder van het pand. Verdachte situaties zegt de overbuurvrouw wel te hebben gezien. 'Achteraf valt het kwartje, dat hij raar gedrag vertoonde: uit de auto stappen en kijken of de bewoners wel thuis waren, en weer naar achteren rijden. Maar de eigenaar zelf kan het nooit hebben gedaan', zegt Redmeijer beslist.

De politie heeft ook nog op twee andere locaties invallen gedaan. Daarbij zijn een handvuurwapen, 7500 euro en een auto in beslag genomen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

