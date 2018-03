Kleine groep cliënten Elver leert stemmen

WEHL - Cliënten van Elver uit Nieuw-Wehl konden woensdag tijdens een inloopbijeenkomst kennis maken met stemmen. De opkomst viel echter nogal tegen, ondanks dat er politieke partijen aanwezig waren om mee ze in gesprek te gaan en de stemgang gedemonstreerd werd. In Elver wonen mensen met een verstandelijke beperking.



"Ik vind het heel belangrijk om te stemmen", aldus cliënt Lisa Meijer. "Ik zeg altijd maar zo, als je niet stemt mag je ook niet zeuren." Meijer demonstreerde het stemmen, en baalde van de lage opkomst van andere cliënten. "Ik had gehoopt dat er meer mensen zouden komen", stelt ze. In tegenstelling tot het verleden, is Elver heden ten dage van mening dat de stem van de cliënten wel degelijk van belang is voor de gemeentepolitiek.

Hoop

"We willen proberen het ze makkelijk te maken en te ondersteunen om die keuze te maken", vertelt manager Martine de Zoeten. Meijer is wel tevreden met het feit dat de dag georganiseerd werd en houdt hoop voor de toekomst. "Je weet van tevoren nooit wie er komt. Als je het niet had georganiseerd, was er helemaal niemand gekomen."

Boodschap

Politieke partijen waren uitgenodigd om uit te leggen wat zij voor de doelgroep konden betekenen. "Denk bijvoorbeeld aan sociaal vervoer", aldus De Zoeten. "Of aan allerlei activiteiten die voor mensen met een beperking georganiseerd worden. Maar ook aan openbaar vervoer, veiligheid op straat. Dat soort items die voor onze mensen heel belangrijk zijn, zijn vaak gemeentelijke items." Meijer erkent dat en wilde graag meehelpen aan het uitdragen van de boodschap dat stemmen belangrijk is. "Ik hoop dat doordat ik het voordoe, anderen het ook gaan doen."



Foto: REGIO8