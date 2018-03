Zo bak je de perfecte pannenkoek

NUNSPEET - Scholieren van liefst 171 scholen in Gelderland doen vandaag mee met de Nationale Pannenkoekendag. Maar hoe maak je eigenlijk een goede pannenkoek? Rob Weijers - de Nederlands kampioen pannenkoeken bakken - van De Heikamp in Ruurlo geeft een aantal tips.

Gebruik goed beslag

'Het beste beslag maken wij natuurlijk zelf. Wij zijn het enige bedrijf in Nederland dat het graan zelf kweekt. Met bloem kun je overigens ook goed pannenkoekbeslag maken.'

Voeg er iets speciaals aan toe

'Bij pannenkoeken kun je prima vezels toevoegen aan het beslag voor extra smaak. Ook gerstvlokken zijn een goed idee. Maar let er wel op dat je het beslag hier niet helemaal mee vol gooit. Bij één liter beslag is twee à drie procent gerstvlokken prima te doen.'

Denk aan verhoudingen

'Het gebeurt vaak dat de verhouding meel, melk en eieren niet goed is. Wat heel belangrijk is, is de hoeveelheid eieren. Voor elke liter beslag heb je zo'n vier eieren nodig. Als je maar één eitje gebruikt, krijg je al snel gestolde melk met bloem. Voor de luchtigheid is dat niks.'

