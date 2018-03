Hoogtevrees? Ga dan maar niet op de glazen balkons van de Eusebiuskerk

ARNHEM - Arnhem en omgeving zijn vanaf vandaag op een bijzondere manier te bewonderen. In de Eusebiuskerk zijn op een hoogte van 62 meter twee glazen balkons geplaatst. Bezoekers kunnen daarop hun hoogtevrees testen.

Vanaf de balkons is nu ook het gerestaureerde beeldhouwwerk te bekijken, dat vanaf de grond niet zonder verrekijker is te zien. In 1962 plaatste beeldhouwer Henk Vreeling de hoofden van Disney’s Zeven Dwergen, Tom Poes en Olie B.Bommel aan de toren.

De beelden kwamen in de plaats van de beschadigde figuren die eerder op de kerk te zien waren. Dit tot grote onvrede van dominee Foeke. Die weigerde dan ook de rekening te betalen. Daarop plaatste Vreeling de hoofden van Foeke tussen de Zeven Dwergen.

De Eusebiuskerk moet begin 2019 helemaal klaar zijn. Het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem hebben bijgedragen aan de financiering van de restauratie die in 2009 begon. De torens en de glazen balkons zijn voor het publiek geopend vanaf 16 maart.