Gewelddadige ontvoering: tot 6 jaar cel geëist

DOORNSPIJK - Tegen vijf verdachten van de ontvoering van een man uit Doornspijk zijn woensdag celstraffen tot 6 jaar geëist. Ze worden verdacht van gijzeling, afpersing en wapenbezit.

De toen 53-jarige zakenman wordt in december 2016 in Nunspeet ontvoerd door gemaskerde personen die zich voordoen als leden van een arrestatieteam. Aanleiding zou een hoogoplopende ruzie op de drugsmarkt zijn.

Heftige beelden van de ontvoering:

'We steken je in brand'

De ontvoerders zouden het slachtoffer naar een loods hebben gebracht en daar hebben gedreigd hem in brand te steken. Later wordt hij geblinddoekt in de buurt van het Noord-Brabantse Drunen vrijgelaten.

Na ruim zes weken wordt het slachtoffer samen met zijn zakenpartner opnieuw afgeperst via brieven, waarin nog een keer wordt opgedragen om drugs onder de marktwaarde te verkopen en een bedrag van 10 miljoen euro te betalen. Ook ontvangt het duo een geprepareerde telefoon waarop zij op verschillende momenten verdere instructies van de daders ontvangen.

DNA in busje

Bij een van de verdachten wordt DNA gevonden in een Mercedesbusje en op een wapen dat gebruikt zou zijn bij de ontvoering. Een ander zou een prominente rol hebben gehad bij de ontvoering. Beiden moeten - als het aan het OM ligt - 6 jaar de gevangenis in. De andere betrokkenen horen verschillende eisen: van vrijspraak tot 2,5 jaar cel.

In totaal staan in deze zaak zes verdachten terecht: vijf mannen in de leeftijd van 30 tot en met 68 uit Tilburg, Breda, Rotterdam en Alphen aan de Rijn en een 37-jarige vrouw uit Oss. Het zou gaan om woonwagenbewoners.