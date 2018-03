Deel dit artikel:











Honderden leerlingen bezoeken Bètadag Foto: REGIO8

ULFT - Achterhoekse middelbare scholieren zijn deze woensdag op onderzoek uitgegaan bij de Bètadag in het ICER in Ulft. In gesprek met bedrijven en verschillende studieinstanties uit het hele land zochten de talenten uit of er een toekomst voor hun weggelegd is in de techniek.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'We organiseren de Bètadag, omdat leerlingen die op zoek zijn naar een bèta-opleiding onvoldoende helder hebben wat voor mooie bedrijven er in de Achterhoek zijn', vertelt organisator Liesbeth Laman Trip. Oriënteren Voor de leerlingen is het belangrijk goed rond te kijken tussen de verschillende beroeps- en studiekeuzes. 'Ik ben een beetje aan het oriënteren wat ik misschien wil voor studie', laat een leerling weten, die verder nog geen concrete richting op het oog heeft. 'Iets met mens en techniek maar verder weet ik het nog niet goed.' Gelukkig kunnen ze rekenen op veel tips van de bedrijven en universiteiten die op de Bètadag zijn afgekomen. 'Misschien is het ook goed om te bedenken: wil ik dit de rest van mijn leven doen?', geeft Lucinde Hesseling van Olympia uit Doetinchem als tip mee. Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video): Belangrijke dag Niet alleen voor de leerlingen is dit een belangrijke dag. 'Voor bedrijven is dit het moment om te laten zien wat je te bieden hebt', stelt Trip. Uit het hele land zijn bedrijven gekomen maar vooral de Achterhoekse organisaties zijn goed vertegenwoordigd. Zo is ook WILA uit Lochem aanwezig om de leerlingen te informeren. 'We willen kinderen stimuleren om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt in de techniek', zegt Emiel Besseling van WILA, die zelf na zijn studie in Zwolle ook weer teruggekomen is naar de Achterhoek. Volgens Besseling is er ook genoeg werkgelegenheid in de regio. 'En daar moeten we ook een beetje voor zorgen met z’n allen, vind ik.'