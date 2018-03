Gepassioneerde Griek sluit 'tweede huiskamer' Vitessenaren: 'dit is pijnlijk, ik ga hem missen'

ARNHEM - Een stukje nostalgie verdwijnt uit Arnhem. Het Griekse restaurant Delphi was decennia lang onlosmakelijk verbonden aan Vitesse. Het was er vaak een komen en gaan van spelers, trainers, bestuurders en supporters. 'Dit doet pijn', zegt Theo Janssen.

door Richard van der Made

Restauranthouder Jorgos Zagkotsis steekt nog maar eens een sigaret op en zucht. Licht gebogen sloft hij naar de keuken om terug te keren met een flinke kom tomatensoep. Natuurlijk met warme broodjes erbij. Ondertussen verhaalt de bevlogen Griek breeduit over zijn vele belevenissen bij Vitesse. De kleurrijke anekdotes vliegen over tafel. De gastvrijheid is zoals altijd enorm. Maar het zware werk in de horeca valt Jorgos steeds zwaarder.

Juiste moment

Na bijna 40 jaar is het daarom mooi geweest. Per 1 mei sluit de supporter van Vitesse definitief de deuren van Delphi in Arnhem centrum en bestaat het populaire restaurant niet meer. Fysieke ongemakken zijn een belangrijke reden om er mee te stoppen. 'Mijn gezondheid laat het niet meer toe om 12 tot 15 uur te werken. Ik heb er nu 38 jaar opzitten. Dit is het juiste moment om mij terug te trekken en andere dingen te doen', vertelt Jorgos.

Tolk

Jorgos Zagkotsis maakte alle hoogte- en dieptepunten van zijn favoriete club van nabij mee. Met als hoogtepunt uiteraard de bekerwinst in 2017. 'Ik stond in De Kuip beneden in de catacomben toen de beker werd uitgereikt.' Hij glimt van trots. Maar zijn liefde voor Vitesse bego in de jaren negentig. Vitesse speelde Europees voetbal tegen Norwich City. De wedstrijd zou geleid worden door een Griekse scheidsrechter en de Arnhemse club ging op zoek naar een tolk. Clubbestuurders kwamen terecht bij Jorgos. Vanaf dat moment was hij niet meer weg te slaan bij de voetbalclub op toen nog Monnikenhuize.

Voor tientallen voetballers uit binnen- en buitenland was het knusse Delphi een tweede huiskamer. Een plek waar spelers en trainers een uitlaatklep vonden, maar waar ze ook volop tegengas kregen van de gepassioneerde Griek als hij dat nodig achtte. Tegenover Jorgos lieten de profs in moeilijke periodes nog wel eens hun emoties de vrije loop. Vaak duurden de gesprekken tot diep in de nacht.

Vertrouwen

Maar het restaurant was nog vaker een plek waar tot in de kleine uurtjes uitbundig een feestje werd gevierd. Waar de grappen over tafel rolden. De restauranthouder had en heeft contacten met iedereen. Ook journalisten komen er graag over de vloer, maar Jorgos schond nooit het vertrouwen dat hij kreeg van de spelers. 'Dat is altijd heilig voor mij geweest. Ze konden hier hun ei kwijt.'

Gasten worden vrienden

'Ik heb drie generaties meegemaakt', weet Jorgos. 'Vitesse heeft vaak veel buitenlandse spelers gehad die de taal niet machtig waren. Hier konden ze zichzelf zijn. Dat was ideaal, want ik hield van voetbal. Dan gingen we praten, eten of de stad in. Gasten blijven hangen, worden je vrienden en soms iets meer. Ik heb gebouwd aan betrouwbaarheid. Dat is goed geweest.'

Jorgos Zagkotsis met Theo Janssen van Vitesse (foto Omroep Gelderland)

Warme band

Nikos Machlas, Dejan Curovic, Paulo Rink en Mahamadou Diarrra. Grote namen uit het verleden van Vitesse. Spelers die goed bevriend raakten met de Griek en zijn vertrouwen en eerlijkheid waardeerden. Maar ook de echte Vitessenaren zoals John van den Brom, Theo Janssen en Piet Velthuizen ontwikkelden een warme band met hem en komen nog altijd langs aan het Gele Rijders Plein in het kloppend hart van Arnhem.

Open en eerlijk

Janssen noemt het afscheid pijnlijk. 'Ik kom hier al vanaf mijn 15e. Hij is een beetje als een tweede vader voor me. Het zal heel raar zijn als ik hier straks langs kom en ik zie hem niet meer zitten. In de zomer zat hij hier al vanaf 07.00 uur bij de voordeur. Dat ga ik zeker missen. Het is de manier waarop hij met mensen omgaat. Dat is bijzonder. Heel open. Zelfs de postbode kreeg bij wijze van een bakje koffie. Hij is eerlijk en zegt waar het op staat. En ook als hij het ergens niet mee eens was, kreeg je dat te horen.'