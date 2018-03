Wytze bedankt zijn 'held' na heftig ongeval

KOOTWIJK - Wytze Delhaas kreeg vorige maand de schrik van zijn leven toen hij in Kootwijk met zijn auto in de slip raakte en frontaal op een tegenligger botste. Hoewel de schade aanzienlijk was, reden de eerste passanten gewoon door. Uiteindelijk stopte er een man die zich bekommerde om de slachtoffers. Via Gelderland Helpt spoorde Wytze zijn 'held' op.

'Het was een stralende dag waardoor ik werd verrast door de ijsbaan die op de Heetweg was ontstaan. Ik kon gewoon echt niet meer stoppen', blikt Wytze terug. Een frontale aanrijding was het gevolg. 'Je wil niet weten wat er dan allemaal door je heen gaat, je hoopt natuurlijk vooral dat je het redt, dat je er levend uitkomt.'

Volledig in shock

De klap was hard en Wytze was volledig in shock. Maar hij vond het erger dat de eerste passanten gewoon doorreden. Uiteindelijk stopte er toch een automobilist om te kijken hoe het met de slachtoffers ging.

'Deze man heeft mij zo ontzettend gerustgesteld, terwijl ik ontdaan en gewond in de auto zat. De meneer met grijze jas liep tussen de auto's heen en weer om met ons beiden te praten. Door de man werd ik echt rustiger en lukte het ook weer om normaal te praten.'

Oproep

Toen Wytze uiteindelijk in de ambulance lag, wilde hij de man graag bedanken. Maar om privacyredenen konden de hulpverleners hem niet helpen aan de adresgegevens. Een maand na het ongeluk denkt Wytze nog vaak aan zijn 'held'. 'Ik wil die meneer zo graag bedanken.'

Daarom deed Wytze in het programma Gelderland Helpt op Radio Gelderland een oproep:

'Held' snel gevonden

Nog geen tien minuten later belde er een mevrouw naar de redactie met een tip. Ze wist via via van het ongeval en vertelde dat er een Martin Bos werkt bij De Schuur Zonwering die zoiets heeft meegemaakt. En dat bleek te kloppen.



Radiopresentator Frank van Dijk verraste Wytze woensdag in de uitzending. 'Ik had al zo'n vermoeden. Heel bijzonder dat je deze man hebt gevonden!'

Tekst gaat verder onder de video:

Heel heftig

Martin Bos vertelt op de radio dat hij het ongeval voor zijn ogen zag gebeuren. 'Het zag er ook heel heftig uit die frontale botsing', benadrukt hij.

'Ik heb mijn auto langs de kant gezet en ben bij beide mannen gaan kijken. De één was aanspreekbaar, maar kon er niet uit. Deze meneer kon in het begin niet praten, maar later wel. Ik probeerde beiden mannen rustig te stellen door steeds met hun te praten. Wytze wilde er op een gegeven moment uit, maar ik heb toen gezegd dat dat geen goed idee was, omdat het glad en te koud was. Hij kon beter in de auto blijven, want anders lag hij languit op het asfalt', gaat Martin verder.

Op de vraag of hij niet wilde weten hoe het met de slachtoffers ging, antwoordt Martin: 'Ik heb het mij wel afgevraagd.' Uiteindelijk las hij in de krant over de botsing. Inmiddels gaat het wat beter met Wytze. 'Lichamelijk heb ik wel wat problemen, maar de tijd zal het leren of dat herstelt.'