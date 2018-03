'Nieuw besluit over motoren op dijken'

ANGEREN - Motorrijders zijn verheugd dat ze in het weekend en op feestdagen weer mogen rijden op dijken in de gemeente Lingewaard. De rechtbank vernietigde woensdag het besluit van de gemeente. Die beraadt zich nu op de situatie.

Lingewaard besloot twee jaar geleden na klachten motorverkeer te verbieden op dijken te rijden. De rechtbank maakte woensdag gehakt van dat verbod. Die zegt dat de gemeente motorrijders tegenhoudt op basis van meningen van individuele raadsleden.

'De uitspraak verbaast me', reageert Gerard Rasing van Strijdbaar Angeren. 'Er zijn metingen geweest op basis van bezorgde omwonenden. Wij stonden achter het verbod.'

Veiligheidscoördinator bij motorrijdersvereniging KNMV Arjan Everink wist, zegt hij, altijd dat dit verbod niet levensvatbaar was. 'Je kunt niet op basis van emoties wegen afsluiten omdat een deel van de verkeersdeelnemers overlast veroorzaakt', zegt hij.

'De politie moet optreden'

Dat wil niet zeggen dat er geen overlast is, benadrukt de KNMV-coördinator. Everink: 'Ik ben op bewonersavonden geweest en heb zelf gehoord hoe erg het voor mensen kan zijn. Maar dit is een handhavingskwestie. Tegen die paar 'wegmisbruikers' die het verzieken voor een grote groep liefhebbers moet de politie optreden.'

Everink is van mening dat de gemeente Lingewaard met de maatregel in 2016 om motorrijders op dijken te weren 'schoot met een kanon op een mug. En dat heeft de rechtbank ook gezien.'

Verslaggever Leendert de Keijzer sprak met een motorrijder. Die wist nog niet dat het verbod is opgeheven:

Lianne Duiven van GroenLinks in Lingewaard vindt dat de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van volgende week een nieuwe beslissing over de dijken moet nemen. 'Onze fractie was destijds tegen het besluit', haast ze zich te zeggen, 'omdat wij vonden dat dit niet voldoende was.'

'Het college zei dat het wel snor zat'

Duiven vond destijds de argumentatie van het college om de dijken af te sluiten in het weekend en op feestdagen mager. 'B en W zeiden dat de situatie was uitgezocht en dat het wel snor zat.'

'Iedereen tegelijkertijd op de dijk is te gevaarlijk', reageert Sjoerd Wannet van D66. 'Fietsers, wandelaars en recreanten moeten voorrang hebben op de dijken.'

Over de voorbereiding van het later door de rechtbank vernietigde besluit op het gemeentehuis in Bemmel, zegt hij: 'Als de rechtbank vindt dat de gemeente haar huiswerk beter had moeten doen, dan moeten we aan het werk.'

GroenLinks en D66 pleiten voor een verkeersknip in de dijken. Snelverkeer kan bij zo'n knip niet verder en moet omrijden, terwijl kwetsbare verkeersdeelnemers over de dijken verder kunnen.

Het college van Lingewaard, zo meldt een woordvoerder, 'gaat de motivatie waarop het besluit is genomen bestuderen om daarna een afweging te kunnen maken welke stappen verder gezet kunnen worden'.

John Speldenbrink uit Gendt baalt. 'Daar gaat mijn (zin in de) zomer als bewoner van een straat die blijkbaar onderdeel is van een populaire route voor motorrijders net buiten de bebouwde kom van Gendt', reageert hij. 'Twee zomers heerlijke rust gehad. Maar dat zal nu weer over zijn. Pas lang nadat ze voorbij gedenderd zijn, sterft het geluid weg om al snel weer opgevolgd te worden door de volgende 'natuurgenieters' die proberen de geluidsbarrière te breken. Het geluid gaat door merg en been. Waarom mag de hobby van de één het plezier van duizenden anderen vergallen? Jongelui worden bekeurd als hun scootertjes te veel herrie maken, maar motorrijders kunnen hun gang gaan, terwijl ze toch makkelijk traceerbaar zijn en veel meer overlast veroorzaken. Waarom treedt de politie hier niet tegen op?'

