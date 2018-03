Vliegtuigbom gevonden op Mauritskazerne in Ede

De bom is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) veiliggesteld en ligt goed beschermd. De blindganger wordt donderdag 15 maart tussen 8.00 en 14.00 uur onschadelijk gemaakt.

Foto: Omroep Ede

Er is een risicogebied ingesteld voor direct omwonenden. De gemeente heeft hen per brief geïnformeerd. Het Akoesticum en de parkeerplaats voor auto's van treinreizigers zijn tijdens het ontmantelen van de bom bereikbaar. Er is een omleidingsroute via de Berkenlaan ingesteld.