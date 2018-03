ChristenUnie Hattem informeert Statenleden: 'Het Veen is klaar voor de derde supermarkt'

HATTEM - De Gelderse fractie van het ChristenUnie bezocht woensdag Het Veen in Hattem. Tijdens het bezoek stelden de Statenleden zich op de hoogte van de ontwikkeling van Het Veen tot woongebied.

'De toekomstige woningbouw moet de komst van een derde supermarkt mogelijk maken,' zegt lijsttrekker Arend Palland, die namens de Hattemse ChristenUnie de Statenleden ontving.

Het bezoek startte bij kringloopwinkel Twice in a Lifetime. Daar gingen de Statenleden in gesprek met Sybold Herder; hij is voor de gemeente Hattem verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Het Veen tot een leefgebied.

Vervolgens bezochten provinciale politici verschillende ondernemers en bewoners van Het Veen om te onderzoeken wat zij vinden van de ontwikkeling tot woongebied. Ook gingen de Statenleden in gesprek met de Hattemse raadskandidaten.

Bloeiend Hattem

In ‘Bloeiend Hattem’ (het partijprogramma van de ChristenUnie) maakt de ChristenUnie zich hard voor een derde supermarkt. De Provinciale Staten staken daar tot nu toe een stokje voor omdat Het Veen nauwelijks een woonfunctie heeft. De Hattemse ChristenUnie stelde de Gelderse Statenleden gerust dat er zeker een verandering aankomt.

Palland: ’Veel inwoners kijken uit naar een derde supermarkt. Bovendien kan Hattem nog wel wat woningen gebruiken. Jonge, maar ook oudere burgers zijn op zoek naar een betaalbare woning die goed past bij hun levensfase. Als de industrie dan ook nog eens bedrijventerrein H2O weet te ontdekken, vangen we drie vliegen in één klap. En misschien wel vier: MFC de Marke wordt dan ook beter omringd door mogelijke gebruikers.’

Dit is een bericht van Mediapartner RTV Hattem