Ambtenaren warmen zich op voor WK inlineskaten

ARNHEM - Begin juli wordt in Arnhem en Heerde het WK inlineskaten verreden en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Zo'n 25 ambtenaren, sportcoaches en vrijwilligers van verenigingen kregen op sportcentrum Papendal een workshop van oud-topschaatser Annamarie Thomas.

Ook werd een sportpakket overhandigd aan de Arnhemse wethouder Gerrie Elferink. De bedoeling is dat straks op scholen en wijken in heel Gelderland skateles wordt gegeven. 'Ik hoop dat er veel nieuwe skatetalentjes ontstaan in de wijken', glimlacht Thomas, die zelf een imposante schaatscarrière achter de rug heeft.

Prachtig skatejaar

Heerde en Arnhem werden vorig jaar geselecteerd om het wereldkampioenschap te organiseren, dat acht dagen gaat duren. In Heerde gebeurt dat op het skeelerterrein. In Arnhem worden de wedstrijden in het centrum verreden en wordt ook een groot urban festival gehouden.

Marcel van STG Arnhem doet mee aan de workshop en vindt het prachtig. 'Afgelopen jaar was er het Nederlands kampioenschap inlineskaten. We hebben net de marathon op natuurijs gehad en in juli een WK.'

Uitstraling voor gemeenten

De beide gemeenten en de provincie Gelderland betalen bijna de helft van de begroting voor het kampioenschap. Volgens sportwethouder Elferink van Arnhem geeft het WK veel uitstraling aan de stad.

'Dit evenement gaat ook de hele wereld over. Daarnaast is het natuurlijk ook leuk voor kinderen. Voor het ene kind is het een leuke middag, voor het andere zijn nieuwe sport.'

Coach Annamarie Thomas is tevreden aan het eind van de dag. 'Ze hebben het heel snel geleerd. Dus ik neem aan dat ze dit als volleerd sportcoaches kunnen doorgeven aan kinderen en volwassenen.'