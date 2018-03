Rotondekunst in Hierden

ARNHEM - Bloempotten van het lokale tuincentrum; of tuinhuisjes; of reclame voor de plaatselijke supermarkt; of alleen maar gras met een anwb-bord. Je vindt van alles op de vele rotondes waar ons land zo rijk mee bedeeld is.



Maar soms is er ook kunst. Ik noem het voor het gemak maar even rotonde-kunst. Soms zijn het schapen of abstracte werken. Of soms is het subtiel zoals bovenop de borden van de ANWB op een aantal rotondes in Harderwijk. Als je goed kijkt zie je ze daar zitten: de duiven van het Sint Jansdal.

Ze zijn van brons, van het kunstenaars duo Maree Blok en Bas Lugthart, en wijzen de weg naar ziekenhuis Sint Jansdal; hoe dichter je bij het ziekenhuis komt; des te meer het er worden. De duif is het logo van ziekenhuis het Sint Jansdal.

Het maakt vaak veel reacties los, zo'n kunstwerk op een rotonde. Maar als er dan niets op zo'n verkeerspleintje staat, is het soms ook weer niet goed. Zoals in Hierden, nog geen tien jaar geleden. Daar waren ze een beetje boos dat grote broer Harderwijk zo ruim voorzien was van kunst op de rotondes en Hierden niet. En zo verscheen op een mooie voorjaarsochtend ineens een beeld van pvc en papier maché. Een vrouwtje in Hierdense klederdracht: Stientje, ooit eigenaresse van de lokale kruidenierswinkel. Het bleek een actie van zes vrouwen uit Hierden. En het initiatief werd beloond. Er werd geld ingezameld en Stientje werd in brons gegoten. En zo staat ze er al weer jaren als een mooi voorbeeld van rotondekunst.