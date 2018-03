Deel dit artikel:











MS-patiënten: Fampyra moet in basispakket blijven Foto: Pixabay

NIJMEGEN - MS-patiënten maken zich zorgen nu het middel Fampyra per 1 april waarschijnlijk niet meer vergoed wordt. René van der Schuur uit Nijmegen: 'Het is voor mij en zoveel anderen noodzaak dat het vergoed wordt.' Een petitie is massaal ondertekend.

De afgelopen jaren werd het middel Fampyra onder voorwaarden toegelaten tot de basisverzekering. Die proefperiode stopt per 1 april dit jaar. Het ZorgInstituut Nederland heeft een negatief advies gegeven aan minister Bruins (Volksgezondheid) over vergoeding van het middel. 'Toen ik stopte, ging het slechter' Dit tot spijt van veel MS-patiënten onder wie René van der Schuur uit Nijmegen. 'Ik gebruik Fampyra iets meer dan een jaar. Om te onderzoeken wat het voor me deed, ben ik er op een gegeven moment twee weken mee gestopt. Ik werd slechter en ging ook meer vergeten. Zodra ik weer begon met het middel, ging het weer beter met me.' Als Fampyra niet meer vergoed wordt, betekent dit dat de Nijmegenaar zelf 230 euro per maand moet neertellen. 'Dat kan ik absoluut niet betalen', aldus Van der Schuur. Een petitie die pleit voor Fampyra in het basispakket is ruim achtduizend keer ondertekend. Volgens het Nationaal MS Fonds werkt Fampyra bij 1 op de 3 MS-patiënten en wordt daarmee het loopvermogen verbeterd.