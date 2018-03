GLD Stemt rijdt door naar Dieren; opnieuw leerlingen aan het roer

Lees het terug:

Politici schuiven aan om te discussiëren over thema's die leven in Rheden en specifiek in Dieren. De uitzending duurt in totaal twee uur. Kijk en luister hieronder mee.

Het eerste onderwerp: veiligheid. Hoeveel cameratoezicht moet de gemeente Rheden inzetten? Ronald Haverkamp van de VVD: Veiligheid gaat bij ons boven privacy, bij de PvdA en de SP niet.' Daar ontstaat een verhit debat over.

Iets terugdoen?

Bijstandsgerechtigden strenger aanpakken, hoe ver ga je daar in? Haverkamp, VVD: 'Wij gaan in eerste instantie uit van de kracht van mensen zelf, maar er zal altijd een klein groepje zijn die wat meer prikkels nodig heeft. Verplicht vrijwilligerswerk of andere activiteiten om te zorgen dat zij meedoen aan de maatschappij en iets terugdoen is dan nodig. Wie echt niet mee wil doen, kan gekort worden op de uitkering.'

Jorine Dirks, SP: 'In Rheden hebben we het over ongeveer 1000 mensen. En zij moeten nu al meedoen aan verplichte sollicitaties en andere voorwaarden. Werken zonder loon vinden wij niet acceptabel. Het moet niet strenger worden.'

Gea Hofstede, PvdA: 'Wij zijn het met de SP eens. We moeten handelen in de stimulerende sfeer en niet met drang en repressie. Deze mensen hebben al zoveel verplichtingen door in de bijstand te zitten. Wat voegt strenger aanpakken dan toe aan het krijgen van een baan? Alles moet juist gericht zijn op het vinden van een baan.'

Het is gezellig druk op het schoolplein waar de bus geparkeerd staat:

Energieneutraal in Rheden

Bert de Lange CDA: 'Wij denken dat het niet snel genoeg gaat maar wel sneller kan. Nu is het nog teveel praten over; we moeten meer samendoen met de mensen.' Hij denkt aan meer subsidie - 'De potjes moeten voller, want mensen willen heel graag.'

Constant Pos, GroenLinks: 'Wij zijn voor windmolens. Als dat niet in Rheden kan, dan moeten we delen elders kopen. Of er hier een gebrek aan wind is, dat moet nog maar bewezen wordt.'

'Dus dan zet je ze maar ergens anders neer?' reageert De Lange. Hij noemt dat afschuiven, in plaats van aanpakken.

Pos: 'We staan nu voor een school die volgelegd kan worden met zonnepanelen. Wij zijn in gesprek hierover en dat gaat ook lukken.'

Dorus Klompberg, D66: 'Het praktische van meneer De Lange spreekt mij wel aan. We moeten het in eerste instantie dicht bij huis zoeken. We moeten de rust en de lasten verdelen. Ook met ondernemers moeten we praten, die hier misschien van kunnen profiteren.'

Wat te bouwen?

De Lange, CDA: 'We hebben senioren- en starterswoningen nodig. Wij hebben daar goede organisaties voor, die hiernaar kijken. Doorstroming is ook van belang; als er één verhuisd, komt er elders iets vrij. Dat zouden we moeten kunnen bevorderen.'

Klompberg, D66: 'We zijn al een grijze gemeente, en daar gaan we dan dus voor bouwen? Volgens mij moeten we goed kijken naar behoefte en de mix. Vooral in het lagere middensegment is echt wel behoefte en daar moeten we wat aan gaan doen.'

Pos, GroenLinks: 'We kunnen maar 500 woningen bouwen in de komende tijd, dus we moeten daar wel echt goed naar kijken. Ik denk dat we generatiebestendig moeten bouwen, of denk aan tiny houses.'

Winkelen op zondag

Magda Rook, Groep Pieper - Rook - Burgerbelangen en Hendri Witteveen, ChristenUnie gaan het debat aan over de zondagsopenstelling. Witteveen: 'Het is bekend dat wij daar geen voorstander van zijn. Wij hechten aan de zondagsrust voor de familie. Voor een groot bedrijf is het makkelijk open te gaan, voor een klein bedrijf is dit niet zo. Als ze sluiten, verliezen zij klandizie. En wij hechten waarde aan die kleine ondernemer.'

Rook: 'Het gaat mij niet zozeer om de zondagsrust, maar wel om de gezamenlijkheid. De winkeliers zijn lid van de ondernemersvereniging. Als zij gezamenlijk beslissen dat zij open willen, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar zo niet, dan krijg je een heel gefragmenteerd landschap als de één wel en de ander niet opengaat.'

De leerlingen van Het Rhedens Dieren nemen de show over, zoals leerlingen van Het Rhedens Velp dit ook in Rozendaal deden eerder vandaag. De eersten komen de bus in:

Kijk hier voor een impressie. Eerste stelling: duurzaamheid: