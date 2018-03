Wanneer mag een baby een frikandel?

NIJMEGEN - De zwangere Ashley uit Nijmegen heeft heel wat verontwaardigde reacties over zich afgeroepen. In het tv-programma Vier Handen Op Eén Buik vraagt ze aan presentator en moeder Leonie ter Braak wanneer de baby frikandellen mag.

Op Twitter wordt met afschuw gereageerd.

'Mijn baby krijgt echt geen babyhapjes'

'Ze hebben mij babyhapjes laten proeven, blegh, dat krijgt mijn kind echt niet te eten hoor', zegt Ashley. Leonie ter Braak helpt haar uit de droom. 'Patat en frikandellen, al dat vet, echt sowieso de eerste paar jaren absoluut niet.'

'Dat kun je ook in de Airfryer maken', probeert Ashley nog.

Volgens een consultatiebureau in Arnhem mogen kinderen vanaf zes maanden vlees eten, maar omdat er veel zout en verzadigd vet in frikandellen zit, kunnen die in het eerste levensjaar beter niet worden gegeten. Vanaf een jaar kunnen kinderen een keer per week een frikandel nuttigen. Niet meer want het blijft ongezond, aldus het consultatiebureau.

Roken tijdens de zwangerschap

Ashley woont bij haar moeder, die een burnout heeft vanwege een huurschuld. Ook lopen er acht honden rond, die gevoed worden dankzij hulp van de voedselbank voor dieren.

Ook het feit dat Ashley tijdens haar zwangerschap rookte en dat haar moeder binnen rookt, zorgt voor heel wat verontwaardiging.

Na de geboorte van Ashley haar kind, wordt duidelijk dat zij verhuist naar een Jong Moeder Huis.

Bekijk hier de hele uitzending met Ashely in Vier Handen Op Eén Buik