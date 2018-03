Deel dit artikel:











Leerlingen voelen lijsttrekkers in Lochem aan de tand

LOCHEM - In de grote zaal van het Staring College in Lochem gaan alle vierde klassen van het vmbo, mavo, havo en vwo op donderdagmiddag 15 maart in debat met de voorzitters van de zeven fracties in Lochem.

De leerlingen doen dit aan de hand van zelfbedachte stellingen, die zij onder leiding van gespreksleider Jan Versteegh aan de fractievoorzitters voorleggen. Stellingen bedenken In de week voor het debat kregen de scholieren een samenvatting van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen die in de gemeente Lochem meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis hiervan bedachten zij welke stellingen zij aan de politici willen voorleggen. Hieruit zijn vier stellingen gekozen die tijdens het jongerendebat naar voren zullen komen. Voor elk van de vier stellingen is een kwartier tijd voor discussie. Meelezen en mening geven In de zaal zijn de stellingen tijdens het debat op een groot scherm te lezen. Iedereen in de zaal kan via de smartphone zijn of haar mening geven. Deze meningen zijn ook direct op het scherm te zien. Tot slot krijgen de fractievoorzitters nog kort het woord. Daarna wordt de zogenoemde Staring-verkiezing gehouden: de scholieren gaan met hun smartphone stemmen op de partij van hun voorkeur. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl