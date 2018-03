Motorverbod Lingewaard ongegrond: 'Vooral op meningen gebaseerd'

ANGEREN - Motorrijders mogen in Lingewaard weer op de dijken rijden. De rechtbank heeft het verbod dat door de gemeente werd ingesteld ongegrond verklaard.

Volgens de rechter was het verbod vooral gebaseerd op 'meningen van individuele raadsleden.' Ook is er onvoldoende onderzoek gedaan. 'Uit het onderzoek dat het college wel heeft verricht, blijkt juist dat er geen basis is om specifiek motorrijders van de dijken te weten.'

Het besluit van de gemeente werd aangevochten door de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging en de Motorrijders Actie Groep, de rechter geeft de verenigingen dus gelijk.

Omroep Gelderland maakte eerder een reportage over het verbod: