Miss Montreal opent de Heideweek

EDE - De openingsact van de Heideweek 2018 in Ede is Miss Montreal. Op 17 augustus zal de zangeres met haar band een uur lang spelen op het podium op het Kuiperplein.

De thuisbasis van de Edese feestweek zal voor de tweede maal op het Kuiperplein zijn. Voorzitter van de stichting Heideweek Ede, Gilbert Meurs, is erg blij met deze locatie. 'Dit is voor ons absoluut de betere locatie. We kunnen hier alles efficiënter doen dan op de Markt. Bovendien is er plek voor zo’n 9.000 mensen, zo’n 2.000 meer dan op de Markt. En dat betekent dat we meer mensen een mooi programma kunnen bieden.'

Een programma dat overigens ook nogeens gratis is. 'Dankzij alle sponsoren gaan we ervoor om alle activiteiten die we zelf organiseren, 10 in totaal, gratis aan te bieden.' Er zijn tijdens de Heideweek ongeveer 75 activiteiten te bezoeken. Het thema is dit jaar HDWK goes wild. De rest van het programma wordt in de loop van de maand bekendgemaakt.