Man uit Arnhem opgepakt voor overvallen

ARNHEM - Een 28-jarige Arnhemmer en een 32-jarige man uit Hoensbroek zijn zondagavond aangehouden op verdenking van het plegen van twee overvallen. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Het tweetal wordt verdacht van de overval op een winkel in Zevenaar op 12 februari en de overval op een boekwinkel in de stationshal van het station in Heerlen, twee dagen later.

Van de overval in Heerlen waren bewakingsbeelden beschikbaar. Deze zijn op de site van de politie geplaatst. Een van de verdachten is dankzij deze beelden herkend. Verder rechercheonderzoek leidde naar de tweede verdachte en de overval in Zevenaar.