Mo Rayhi klaar voor rentree bij NEC

Nog geen drie weken geleden viel hij tegen Fortuna Sittard uit met een hamstringblessure. "Op dit moment gaat het goed. Het was een kleine schade in mijn hamstring. Ik voelde iets opspelen en kon niet meer doorspelen. Ik ben er op tijd uitgegaan en heb de afgelopen weken goed kunnen herstellen. Niet spelen is een straf voor elke voetballer, maar een persoon als ik wil elke dag op het veld staan."

Rayhi wil tegen Cambuur vrijdag wel weer bij de selectie zitten. "We gaan kijken naar vrijdag toe of ik fit genoeg ben. Ik denk sowieso niet dat ik kan starten, maar we gaan in overleg met de medische staf een beslissing nemen."

In het begin van dit seizoen durfde niemand openlijk over het kampioenschap te praten, op één speler na. "Dat was ik", lacht Rayhi. "We hebben het hele seizoen al de focus om kampioen te worden. We zijn er heel dichtbij en moeten het niet laten liggen. Wij gaan kampioen worden."