Vrouw raakt bekneld na ongeluk Foto: GinoPress

ARNHEM - Op de Velperweg in Arnhem is een vrouw bekneld geraakt na een ongeval tussen twee auto's. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Beide voertuigen raakte door het ongeluk total-loss. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl