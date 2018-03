Man opgepakt na beelden Bureau GLD

BEUNINGEN - De politie denkt met de aanhouding van een 68-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats een reeks diefstallen te hebben opgelost. Bij een van die zaken sloeg hij toe bij een vrouw van 89. De man heeft bekend.

De man wist zich op 13 augustus vorig jaar met een praatje bij de hoogbejaarde vrouw naar binnen te kletsen. Toen de man vertrok, miste de bewoonster haar portemonnee.

De man was te zien op bewakingsbeelden.

Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland, Bureau GLD, bracht in een van de uitzendingen de man herkenbaar in beeld. Dit gebeurde nadat hij in een eerdere uitzending niet reageerde op een oproep zich bij de politie te melden.

Nadat de man herkenbaar in beeld was gebracht, kwamen uit het hele land tips binnen bij de politie. Eén daarvan leidde tot de arrestatie van de insluiper.

Naast de insluiping in Beuningen heeft de man toegegeven zeven soortgelijke diefstallen op zijn kerfstok te hebben. Hij zit vast.