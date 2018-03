Gemeente pluist vergunning voor sauna uit

Deel dit artikel:











Sauna en Beauty Oase. Foto: Omroep Gelderland / Archief Burgemeester Mittendorff van Heumen. Foto: Omroep Gelderland / Archief

HEUMEN - De gemeente Heumen onderzoekt of Sauna en Beauty Oase in Nederasselt over de juiste vergunningen beschikt. Dat meldt de gemeente. Naaktbeelden van bezoekers belandden op het internet. Volgens de sauna kwam dat door een hack.

De politie vond later bij onderzoek een verborgen camera in een massageruimte. Burgemeester van Heumen Marriët Mittendorff (CDA) ziet op dit moment geen reden om maatregelen te nemen tegen Oase. 'Wij begrijpen de onrust die dit oproept en snappen dat de inbreuk op de privacy voor mensen heel vervelend is', laat ze weten. De politie heeft de zaak in onderzoek. Mittendorff: 'Wij wachten eerst het onderzoek van de politie af. Pas daarna kunnen wij beoordelen of en welke stappen er nodig zijn in de richting van de sauna.' Wel zoekt de gemeente uit of Sauna en Beauty Oase aan de Rijksweg in Nederasselt de vergunningen voor elkaar heeft. Intussen komen op het meldpunt dat de politie heeft ingesteld de eerste berichten binnen. 'We hebben van 29 mensen met vragen een mailtje ontvangen', zegt een woordvoerster van de politie. Negen van hen hebben volgens haar de intentie om aangifte te doen tegen de sauna. Zie ook: Minister gaat met internetproviders praten om verspreiding naaktbeelden sauna te stoppen

