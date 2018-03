Zeven verdachten gewelddadige ontvoering voor de rechter

DOORNSPIJK - Zeven verdachten in de zaak van de gewelddadige ontvoering van een zakenman uit Doornspijk staan vandaag voor de rechter. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en/of poging tot afpersing van 10 miljoen euro.

De toen 53-jarige zakenman werd in december 2016 in Nunspeet ontvoerd. Oorzaak zou een hoogoplopende ruzie op de drugsmarkt zijn geweest. De ontvoerders zouden hebben gedreigd de man in brand te steken.

Heftige beelden van de ontvoering:

Hij werd 's ochtends klemgereden en onder bedreiging van vuurwapens door drie gemaskerde mannen uit zijn wagen getrokken en op de achterbank van een zwarte BMW gezet. De mannen reden vervolgens weg in een Mercedesbus, de zwarte BMW en de Mercedes van het slachtoffer. Hij kwam uiteindelijk rond 21.00 uur lopend terug bij zijn huis in Doornspijk.

De verdachten zijn zes mannen tussen de 30 en 68 jaar uit Breda, Tilburg, Rotterdam en Alphen aan den Rijn en een 37-jarige vrouw uit Oss. Het zou gaan om woonwagenbewoners.

