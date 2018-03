Gaan verdachten 'Posbankmoord' jarenlang de cel in?

RHEDEN - Komt er vandaag een einde aan de jarenlange onzekerheid rond de dood van Alex Wiegmink uit Drempt? De twee verdachten uit Brabant, Frank S. en Souris R. horen vandaag welke straf in hoger beroep wordt opgelegd.

Dat het een jarenlange gevangenisstraf wordt, is aannemelijk. Het Openbaar Ministerie eiste 3 weken geleden 16 jaar tegen beide verdachten. Alex Wiegmink is in 2003 doodgeschoten op de Posbank bij Rheden. Volgens de advocaat-generaal waren de Brabanders uit op zijn auto, die ze wilden gebruiken voor een overval.

Grootspraak

Tot in 2016 blijft onduidelijk waarom Wiegmink is vermoord. Na een uitzending van Opsporing Verzocht biecht Frank S. zijn betrokkenheid op. Niet veel later wordt Souris R. opgepakt. Hij ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Tegen undercoveragenten, die hem lieten geloven dat hij veel geld kon verdienen met xtc-handel als hij zijn daad zou opbiechten, heeft hij wel verteld dat hij Wiegmink heeft doodgeschoten. Grootspraak, noemde hij dat tijdens de rechtszaak. De rechter geloofde hem niet. Hij werd tot 16 jaar cel veroordeeld. S. kreeg een celstraf van 14 jaar opgelegd.

Onzekerheid

Met de veroordeling hoopte de familie van Alex Wiegmink de periode af te kunnen sluiten. Ze hebben jarenlang in onzekerheid geleefd. Bijna 14 jaar was onduidelijk waarom Wiegmink was gedood. Maar de familie kreeg nog niet de gelegenheid de zaak af te sluiten, beide verdachten gingen in hoger beroep. In een slachtofferverklaring liet Peter Wiegmink, de broer van het slachtoffer, weten dat hij zich vooral ergerde aan Frank S., omdat hij eerder keer op keer had aangeven elke straf te accepteren.

De uitspraak is vanmiddag om 14.00 uur.