Deel dit artikel:











Stembureau met de grond gelijk gemaakt: 'Waar moeten we stemmen?' Foto: Ria Walhof

APELDOORN - De familie Walhof uit Apeldoorn keek raar op toen ze het stembiljet voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen binnen kreeg. 'Op het biljet staat dat we in het schoolgebouw Het Gilde moeten stemmen, maar dat gebouw is afgebroken', vertelt Ria Walhof.

'We keken er wel raar van op en vinden het ergens ook wel weer grappig', vertelt Ria aan Omroep Gelderland. 'Al 40 jaar lang moeten we daar stemmen, maar onlangs zijn ze begonnen met de sloop van het gebouw.' Ook andere inwoners van de gemeente Apeldoorn is het opgevallen dat er bij het schoolgebouw Het Gilde niet gestemd kan worden. Stemmen kan een paar meter verder Volgens de gemeente Apeldoorn is er geen reden voor paniek, want er kan gewoon gestemd worden. Niet in het schoolgebouw, maar in het gymlokaal op hetzelfde terrein. Zie ook: Zoeken naar een stembureau in uw buurt hoeft niet meer

Oeps, het stemlokaal is gesloopt Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl